Foto: Universal Music Rita Lee: relembre sete clipes que imortalizaram a rainha do rock

Rita Lee , nossa eterna rainha do rock, morreu nesta segunda-feira (8) após lutar bravamente contra um câncer de pulmão . A precursora do rock nacional tinha 75 anos e faleceu em sua casa, em São Paulo .

Hoje é dia relembrar o legado de Rita e esta coluna separou 7 clipes , gravados entre as décadas de 1970 e 1980 , que eternizaram a lendária roqueiro na memória de seus fãs.





O que veremos abaixo são importantes registros audiovisuais, em uma época em que nem se sonhava em imagem digital ou coisa do tipo. É puramente arte, algo que Rita Lee , sempre a frente de seu tempo, também fez com maestria naqueles anos dourados do rock nacional.

Entre os clássicos selecionados para esta lista, estão Mania de Você, Lança Perfume, Saúde, Pega Rapaz, Caso Sério, Arrombou a Festa e Vírus do Amor .



Confira: