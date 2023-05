Foto: Reprodução / Instagram / @adele NBA inicia campanha das finais com música de Adele





Em antecipação às finais da NBA de 2023, apresentadas pelo YouTube TV , a liga norte-americana de basquete lançou nesta terça-feira (9) sua nova campanha, We Are All in the Finals ( Estamos Todos nas Finais ), nas redes sociais da NBA, no aplicativo da liga e em canais lineares.

A campanha conta com a música Hometown Glory da estrela britânica Adele e presença de estrelas como Larry Bird, Magic Johnson, Tony Hawk, Jimmy Kimmel, Eli Manning, Peyton Manning e SUGA.

O anúncio da marca captura a empolgação global em torno das finais e o turbilhão de emoções que os fãs e jogadores vivenciam a cada jogo até que uma equipe vença quatro jogos e levante o cobiçado Troféu Larry O'Brien .

"As finais da NBA são um evento global que marcam a culminação emocionante de uma jornada de uma temporada inteira", disse Tammy Henault , diretora de marketing da NBA. "Estamos entusiasmados em reunir um ilustre elenco de lendas da NBA, celebridades e fãs para combinar com as emoções e a expectativa em torno do momento mais emocionante da temporada."

Confira a peça publicitária da NBA: