Foto: HBO Max HBO anuncia documentário sobre a vida de Donna Summer





A plataforma de sreaming HBO Max anunciou nesta quarta-feira (3) o novo documentário Love To Love You que revisita a obra da lendária cantora e ícone da Disco Music , Donna Summer (1948-2012), que estará disponível no dia 20 de maio , às 21H .

A produção audiovisual, que teve sua estreia internacional no 73º Festival Internacional de Cinema de Berlim e no SXSW, conta com a direção do cineasta Roger Ross Williams , vencedor do Oscar e Emmy Awards , e de Brooklyn Sudano , filha de Donna Summer .





Moldado pelas próprias reflexões de Summer , memórias de familiares próximos, amigos e colegas, e preenchido com os sons das canções da artista, Love To Love You, Donna Summer é um olhar aprofundado sobre a artista icônica enquanto ela cria músicas que a levam da cena musical de vanguarda na Alemanha , às luzes brilhantes das boates de Nova York , à aclamação mundial, sua voz marca a trilha sonora que definiu uma era.

O filme é um retrato profundamente pessoal da cantora dentro e fora do palco e apresenta uma riqueza de fotografias e vídeos caseiros nunca antes vistos – muitas vezes filmados pela própria artista – e fornece uma rica janela para a surpreendente variedade de sua arte, desde a composição à pintura, enquanto explora os altos e baixos de uma vida vivida no cenário global.

Love To Love You pulsa com as batidas e o significado da música de Summer, incluindo seus primeiros sucessos com Giorgio Moroder , que invocou uma sexualidade que se tornou uma marca registrada da personalidade de palco extremamente popular da artista na época e She Works Hard for The Money , que prestou homenagem à mulher trabalhadora e se tornou o primeiro vídeo de uma artista negra a estrear na MTV .

O documentário também oferece uma perspectiva rica sobre sua complexidade, talento e a adversidade que enfrentou enquanto examina o impacto que a fama pode ter no amor, na arte e na família.

Contextualizando a vida extraordinária da cantora, participam do documentário suas três filhas, Brooklyn Sudano, Mimi Dohler e Amanda Sudano Ramirez ; o marido, Bruce Sudano ; seus irmãos, Dara Bernard, Mary Ellen Bernard e Ric Gaines .

Também estão incluídos seu primeiro marido, Helmuth Sommer , a empresária Susan Munao , o membro da banda Bob Conti e o lendário produtor Giorgio Moroder .

Love To Love You, Donna Summer é uma produção HBO Documentary Films e Polygram Entertainment , produção da Motto Pictures , em associação com One Story Up e Federal Films .