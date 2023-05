Foto: Divulgação Amy Winehouse e seus pensamentos mais íntimos revelados em livro





Os pensamentos mais íntimos da saudosa Amy Winehouse (1983-2011) serão revelados em um livro que será lançado antes do que seria o aniversário de 40 anos da icônica cantora.

A hitmaker de Back to Black morreu aos 27 anos em 2011 terá em seu novo livro uma visão mais profunda de sua vida, já que em In Her Words , título da publicação que apresentará diários nunca antes vistos da artista britânica, letras manuscritas e fotos inéditas da artista com a sua família .





O anúncio de In Her Words foi realizado no perfil oficial de Amy Winehouse , agora administrado pelos representantes legais da artista. O livro contará com 288 páginas que será lançado em 29 de agosto .

“Muito foi dito sobre Amy Winehouse desde sua trágica morte aos 27 anos. Mas quem era a verdadeira Amy?" , diz o perfil da cantora. “‘Amy Winehouse: In Her Words’ destaca seu incrível talento para escrever, sua sagacidade, seu charme e desejo de viver. Reunindo os diários nunca antes vistos de Amy, letras manuscritas e fotografias de família pela primeira vez, este tributo íntimo traça sua evolução criativa desde o crescimento no norte de Londres até o estrelato global e fornece uma rara visão sobre a garota que se tornou Uma lenda."

Confira: