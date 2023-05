Foto: Reprodução / Spotify Spotify luta com as gravadoras contra a ameça da inteligência artificial





O Spotify , plataforma digital mais popular do mundo, está seriamente preocupada com o impacto da música gerada por Inteligência Artificial sobre os detentores de direitos musicais e de entretenimento como um todo.

De acordo com o Music Business Worldwide , o debate sobre o uso de Inteligência Artificial na música atingiu um ponto elevado de preocupação após o surgimento de uma faixa que apresentava vocais gerados pela nova tecnologia copiando as vozes de Drake e The Weeknd , ambos artistas da Universal Music .





A faixa em questão foi posteriormente excluída das plataformas digitais, incluindo o Spotify , depois que uma reinvindicação de direitos autorais bem sucedida foi emitda pela Universal Music Group .

A UMG informou publicamente que "as plataformas (de streaming) têm uma responsabilidade legal e ética fundamental de impedir o uso de seus serviços de maneira que prejudique os artistas".

Daniel Ek , fundador do Spotify, foi questionado no primeiro trimestre de 2023 sobre "a reação de direitos autorais de algumas das principais gravdoras" em relação ao uso de Inteligência Artificial na música, no contexto da plataforma digital ter lançado seu próprio serviço de DJ personalizado com IA .

"Não tivemos nada além de reações positivas de toda a indústria", defendeu Daniel Ek. “(O Spotify) está trabalhando com nossos parceiros na tentativa de estabelecer uma posição em que permitimos a inovação, mas protegemos todos os criadores que temos em nossa plataforma".

E concluiu: “[A] resistência da IA ​​da indústria de direitos autorais, ou gravadoras e empresas de mídia, é realmente [preocupante com] questões como 'nome e semelhança', o que é um direito autoral real, quem detém o direito de algo onde você carrega algo e afirma ser Drake [quando] realmente não é, e assim por diante. Essas são preocupações legítimas", concluiu o executivo.