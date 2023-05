Foto: Sony Music / Columbia Records Conheça os 10 álbuns mais rentáveis da Sony Music em 2023





A Sony Music Entertainment gerou US$ 2,18 bilhões com músicas gravadas e publicações no primeiro trimestre de 2023, um aumento de 9,7% em relação a 2022. As informações são do Music Business Worldwide .

Esses dados foram concedidos pela Sony Group Corporation na última sexta-feira (28).





A operação geral de direitos musicais da Sony Music também teve um lucro importante, que resultou em US$ 192,9 milhões a mais no primeiro trimestre deste ano do que no mesmo período de 2022.

Nomes clássicos da música como Bob Dylan e Depeche Mode fazem parte da seleta lista dos discos que mais geraram lucro para a Sony Music , mas o mais impressionante é como Thriller , de Michael Jackson , lançado há 41 anos, ainda tem um forte apelo comercial no século 21 .

Lembrando que este título, produzido por Quincy Jones , é o mais vendido da história da indústria musical .

A Sony Music também divulgou a lista de seus 10 álbuns mais lucrativos da gravadora.

Confira:

1. SZA - SOS

2. Miley Cyrus - Endless Summer Vacaion

3. Harry Styles - Harry's House

4. P!nk - Trustfall

5. Depeche Mode - Memento Mori

6. Beyoncé - Renaissance

7. Maneskin - Rush!

8. Bob Dylan - Fragments – Time Out of Mind Sessions (1996-1997): The Bootleg Series Vol. 17

9. Michael Jackson - Thriller

10. Harry Styles - Fine Line