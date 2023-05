O groove de Delia Fischer e William Magalhães em "Amores Tambores"

Foto: Divulgacao Delia Fischer e William Magalhães da Black Rio lançam o groove de "Amores Tambores"





A cantora, compositora e arranjadora Delia Fischer se juntou ao balanço e ao groove da Banda Black Rio através dos arranjos de seu líder William Magalhães na inédita faixa Amores Tambores , que já está disponível nas plataformas digitais pela Labidad Music e com o seu clipe oficial no canal oficial da artista no YouTube .

Amores Tambores tem sua letra e música assinadas por Delia Fischer e sua sonoridade vintage , trazida por William, remonta à atmosfera musical dos anos 1970 , convidando os ouvintes para a pista de dança .





O ritmo é reforçado pela batida afro-brasileira do percussionista escandinavo radicado na Bahia, Sebastian Notini . Tudo isso dá sentido à letra, que fala de amores vividos, revividos, perdidos, reencontrados, relembrados, através das viagens da vida.



“Conheci William Magalhães há tempos, num trabalho que fazia com o saxofonista Leo Gandelman e fiquei encantada com os timbres dos teclados e com a voz grave dele", explica Fischer . "Acompanho sempre a liderança incrível dele levando o som da Banda Black Rio, que herdou do pai. Quando pensei em gravar esta música quis um som diferente, convidei para dividir comigo e deu super certo!”.

William viu Delia tocar pela primeira vez no antigo Jazzmania , no Rio, numa jam session em que o icônico Lyle Mays a aplaudiu de pé depois que Delia fez um incrível solo de piano. Trabalharem juntos era uma questão de tempo e oportunidade, que surgiu agora, neste lançamento da Labidad Music .

Show no Rio de Janeiro

Para apresentar este novo trabalho, Delia Fischer se une a Matias Correa (baixo e beatbox) e Felipe Tauil (percussão) para uma apresentação no JClube (Casa Julieta de Serpa), que fica na Praia do Flamengo , 340. Os ingressos podem ser adquiridos no site da Sympla .

Confira o clipe de Amores Tambores :