Cirque Amar: Gloria Groove e mais artistas que se inspiraram no circo

A arte circense foi a aposta de muitos artistas para compor seus videoclipes criativos e excêntricos. Levando alegria e cultura, o circo se tornou o ponto de encontro de muitas famílias.

Na música pop, o circo já foi tema dos clipes de sucesso de muitos famosos, como A Queda , de Gloria Groove . Circus , por exemplo, é o sexto álbum de estúdio de Britney Spears , lançado em 2 de dezembro de 2008 , pela Sony Music , via Jive Records . Na faixa-título, a Princesa do Pop foi literalmente para o circo e o cenário em mais uma das suas obras de artes.





Mergulhando nessa atmosfera artística que serviu de inspiração para os artistas já mencionados, o francês Cirque Amar chega ao Rio de Janeiro , no ParkShopping de Campo Grande , com cerca de 140 colaboradores que vêm de vários lugares do mundo, como França, Brasil, Mongólia, Ucrânia, Espanha, Austrália, Argentina, Portugal, Estados Unidos e Chile .

Palhaços, ilusionistas, trapezistas, equilibristas e contorcionistas conquistaram o público de todas as idades com muita personalidade e comédia. O Cirque Amar possui também o globo da morte e um número inédito de Freestyle Motocross , onde motos voam até 25 metros de altura com manobras radicais em cima da plateia. São 1h50 de espetáculo onde o público fica imerso em um ambiente mágico e lúdico.

Também não podemos deixar de lembrar do megahit Hurt , onde a estrela pop latina Christina Aguilera fez um vídeo temático e dramático, encarnando um personagem de circo, que acaba de receber um telegrama avisando a recente morte de seu pai e o registro audiovisual da banda Panic! At the Disco , intitulado I Write Sins Not Tragedies , que, porém, não se passa exatamente em um circo, mas traz todos os elementos, como o mágico com sua cartola, ilusionistas e outros artistas da arte circense.

Por último, revisitando o ano de 2020, a cantora Katy Perry lançou Smile , com clipe inspirado no tema e com looks e maquiagens multicoloridas.

