Fotos: Reprodução / Instagram / @luansantana / @luisasonza / @pabllovittar Artistas do mundo pop agora interagem através da Alexa





A Amazon informou nesta semana que a Alexa , a inteligência artificial da empresa, agora terá uma ação divertida onde os artistas divulgarão suas novidades aos seus fãs .

Agora, Luan Santana, Luísa Sonza e Pabllo Vittar , respondem ao chamado da Alexa .





A brincadeira se completa com mais um comando do consumidor para que Alexa toque uma playlist ou canção, que poderá ser reproduzida no aplicativo Amazon Music . A participação dos artistas será fixa , sempre atualizada com suas novidades.

O bate papo começa assim que o usuário pergunta para Alexa quais são as novidades de um dos três artistas. E quem responde são os próprios Luan, Pabllo e Luísa , com seus comandos individuais.

Santana , por exemplo, começa dizendo: “Oi, aqui é o Luan Santana e vocês já sabem a grande novidade, né? A primeira faixa do meu novo projeto já está disponível para você escutar muito. É só pedir ‘Toque Deus é muito bom, do Luan Santana’ que já já tem mais novidades do Luan City 2.0!”.

Pabllo responde: “Oi galera, aqui quem fala é a mãezinha Pabllo Vittar pra falar a ‘boa da noitada’. E a boa da noitada claro que é sempre se divertir com os amigos. Então, já que é pra se divertir, pede aí ‘Toca Cadeado da Pabllo Vittar’”.

Por fim, Luísa Sonza destaca seu mais recente sucesso: “Oiiii! Luísa aqui para te contar que se é novidade minha, ela tá na minha playlist! Peça para tocar ‘Mamacita’ ou peça para Alexa tocar Luísa Sonza para ouvir minhas músicas! Um beijo!”.

Alexa pode ser usada por qualquer pessoa com seu aplicativo oficial em um smartphone .