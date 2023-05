Foto: Tamires Damas Trazendo animações em 3D, Kawe lança seu novo álbum “Levante”

Kawe , um dos principais nomes da cena do rap nacional, lança seu mais novo álbum Levante , projeto, que marca o início de uma nova fase em sua carreira. O disco já está disponível em todas as plataformas digitais pela Som Livre e é anunciado com exclusividade por esta coluna .

Segundo o artista, o álbum tem o poder de acessar outras dimensões, buscando trazer um olhar para o passado, com respeito e um passo para o futuro. Com oito faixas inéditas, o rapper aborda seu lado mais pessoal onde fala sobre saudade, luta, futuro, emoções e suas vivências .





Todo o projeto tem como conceito visual a animação em 3D . Criada pelo artista Zababury , tem como destaque a imagem da Borboleta , que o rapper tem tatuada no pescoço. O cantor conta que o inseto foi escolhido para representar a mensagem que ele quer transmitir nesse novo projeto, sendo a transformação e a mudança, além da chance de recomeçar e desfrutar das possibilidades entregues pelo mundo de forma mais sábia.

Os destaques da produção são as músicas Movimento , lead-single do projeto em parceria com Teto , que já está disponível, e Levante, que melhor define o momento que Kawe se encontra e chega em breve nas plataformas.

Foto: Som Livre Trazendo animações em 3D, Kawe lança seu novo álbum “Levante”





Levante também conta com as faixas Corações no Inverno, Não Cai, Amor Virou Um Prêmio (com Baco Exu Dos Blues ), Tempo Ao Tempo, Armadura e SUV em colaboração com TZ da Coronel .

Seguindo a estética do álbum, as faixas chegam acompanhadas de um visualizer em 3D . As produções mantêm a mesma identidade, mudando apenas as cores. Os visualizers seguem mantendo a borboleta em evidência.

Aos 24 anos , o artista emplacou diversos hits e chegou a se tornar o rapper número 1 do Spotify Brasil . Atualmente, ele segue entre os primeiros da lista da plataforma de streaming, com mais de 1 bilhão de streams e mais de 2,6 milhões de ouvintes mensais .

Confira abaixo o tracklist e ouça o álbum abaixo:

1. Corações no Inverno

2. Não Cai 3

3. Movimento ( com Teto )

4. Amor Virou um Prêmio (com Baco Exu do Blues )

5. Armadura

6. Levante

7. Tempo ao Tempo

8. SUV (com TZ da Coronel )