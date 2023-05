Foto: Reprodução / Instagram / @billieeilish No TikTok, Billie Eilish instiga fãs que já esperam novo álbum





A cantora pop Billie Eilish deixou seus fãs intrigados ao mudar o nome de sua conta no TikTok para Billie Eilish Home , sugerindo que um novo trabalho da artista está por vir.

O perfil havia sido nomeado Happier Than Ever , nome do segundo álbum de Eilish, mas agora, a hitmaker de Ocean Eyes pode estar preparando um novo material em estúdio e que pode chegar em breve.





A estrela pop se apresentou no Lollapalooza Brasil 2023 , com um repertório de seus grandes sucessos e recentemente participou do clipe Never Felt So Alone do Labirinth .

Veja:



Foto: Reprodução / TikTok / @billieeilishhome No TikTok, Billie Eilish instiga fãs que já esperam novo álbum