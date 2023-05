Foto: Reprodução / YouTube Michael Jackson: "They Don't Care About Us" bate 1 bilhão de views no YouTube





Um dos grandes clássicos de Michael Jackson (1958-2009), a faixa They Don't Care About Us , gravada em 1995 e que ganhou um clipe gravado no Brasil , alcançou a marca de 1 bilhão de views no YouTube .

O vídeo teve como locações, o Pelourinho , em Salvador (BA) e o Morro de Santa Marta, no Rio de Janeiro.





They Don't Care About Us , que contou com o grupo Olodum , o qual Michael Jackson conheceu quando os músicos brasileiros estavam em turnê pelos EUA, protesta claramente sobre a desigualdade social em seu contexto.

Na época, muitos fãs se aglomeraram durante as filmagens do clipe e a saudosa jornalista Gloria Maria (1949-2023) conseguiu entrevistar o Rei do Pop .