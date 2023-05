Foto: Divulgacao 70 anos de Lulu Santos: Globo apresentará o show "Barítono"





Na próxima quinta-feira (4), o ícone do pop rock nacional Lulu Santos vai comemorar os seus 70 anos com o especial Barítono: Lulu 70 Anos um show

exclusivo para amigos e convidados , direto do Rio de Janeiro .

O espetáculo, marcado para começar às 21h, será transmitido ao vivo no Globoplay , com acesso liberado para não assinantes, e no Multishow .





Com apresentação de Fátima Bernardes , a transmissão do especial, que terá direção geral de Fábio de Lucena , ficará disponível para assinantes do streaming .

Os melhores momentos do espetáculo ainda ganham um horário especial na TV Globo no próximo sábado (6), depois do Altas Horas . Os canais Multishow e BIS vão reprisar momentos do show ao longo de suas programações.

Em 40 anos de carreira , Lulu Santos lançou grandes sucessos que se tornaram verdadeiros clássicos do rock nacional, como Tempos Modernos, Certas Coisas, Como Uma Onda, A Cura, Casa (O Eterno Retorno) , entre outros.