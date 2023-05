Foto: Divulgacao Noel Gallagher diz que o seriado "Friends" acabou com a indústria musical

Noel Gallagher , ex-vocalista do Oasis e que hoje comanda sua banda High Flying Birds , afirmou em uma entrevista ao Daily Star que a sitcom Friends (1994-2004, NBC) acabou com a indústria musical por um único detalhe.

Para o músico de 55 anos , que assina clássicos do rock britânico dos anos 1990 como Wonderwall e Don't Look Back in Anger , a série de David Crane e Marta Kauffman , que reuniu o elenco formado por Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer , sempre mostrou seus personagens no famoso Central Perk em Nova York (EUA) e, por isso, Gallagher acredita que isso contribuiu para a ascensão das cafeterias de luxo e um consequente colapso da cultura .





"Desde a ascensão da cafeteria, a cultura desapareceu. As pessoas ficam horrorizadas por terem que pagar pela música. Mas 20 dólares por dois cafés, ah… eu não tenho a capacidade cerebral para processar isso" , disse Gallagher . "Sinto que a resistência em pagar pela música veio depois que as pessoas se acostumaram com isso. Talvez seja porque eles se acostumaram a gastar muito em commodities que parecem cultura – como o café – e então mudaram suas prioridades financeiras".

E dispara: "Eu culpo ‘Friends’ pela ascensão da cafeteria. Sentados com seus suéteres bebendo café superfaturado e falando bobagens".

Friends acabou em 2004 após 236 episódios em 10 temporadas .