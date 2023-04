Foto: Divulgacao Ritchie assina com a Top Cat para gerenciamento de carreira





A Top Cat , que já trabalhou a carreira de grandes nomes da música nacional como Ivan Lins, João Bosco, Zélia Duncan, Simone, Ed Motta, Blitz, Lobão e Leila Pinheiro , acaba de divulgar o seu retorno à atividade de gerenciamento de carreiras e anuncia a contratação de um grande nome da nossa música.

Trata-se de Ritchie , um dos grandes atos do pop e rock nacional, que lançou clássicos nos anos 1980 como Menina Veneno, Transas e Vôo de Coração .





O novo acordo vem de encontro com o aniversário de 40 anos do álbum Vôo de Coração , lançado em 1983 pela CBS (atual Sony Music ) que abriu caminho para o estrelato nacional de Ritchie , se tornando um dos principais artistas musicais do Brasil.

De acordo com a Top Cat , a empresa montará "a melhor equipe para dar a Ritchie o conforto e segurança para desenvolver um espetáculo que traduza ao mercado, o grande artista que Ritchie é e a importância de suas músicas no mercado brasileiro

de eventos".

Ritchie comemorou a nova parceria com a Top Cat : "É com enorme prazer que volto a trabalhar ao lado deste amigo de longa data, o “entrepreneur”, empresário e amante da boa música, Steven Altit, da Top Cat Produções Artísticas. Eu e o Steve nos conhecemos desde 1994, quando ele empresariava a super banda, “Tigres de Bengala”, mas somos, acima de tudo, amigos e parceiros de longa data. Foi o Steve quem me proporcionou a maravilhosa oportunidade de cantar “Lucky Man” com a ELP Legacy, do lendário baterista Carl Palmer, quando ele trouxe a banda ao Brasil em 2018. E me sinto igualmente sortudo por estar trabalhando com ele agora, no

momento em que completo 40 anos de carreiro solo no Brasil".



E concluiu: "Após muitos anos, a empresa de forma consistente sabe ousar e ter os resultados necessários para se manter forte e ativa no showbusiness mundial!! 2023 será o ano de grandes projetos! Uma jornada que promete ser pra lá de desafiadora!”.

A Top Cat já realizou mais de 150 turnês no Brasil com grandes nomes da músic amundial como George Benson, Pat Metheny, David Byrne, Steve Winwood, Buddy Guy, James Taylor, Steve Hackett, Renaissance e Robert Cray .

Relembre alguns sucesso de Ritchie nos anos 1980: