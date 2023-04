Foto: Carl Studna / Warner Records Eric Clapton anuncia versão estendida do álbum ao vivo '24 Nights'





O músico britânico Eric Clapton anunciou uma edição estendida de 24 Nights , seu álbum ao vivo lançado originalmente em 1991, apresentando áudio e vídeo inéditos de sua famosa série de shows no The Royal Albert Hall em Londres .

Intitulada T h e Definitive 24 Nights , a nova edição foi mixada em Dolby Atmos e é dividida em três seções: rock, blues e orquestral . O álbum estará disponível em todas as plataformas digitais no dia 23 de junho pela Warner Records , via Reprise Records .





“Clapton já se apresentou (no Royal Albert Hall) mais de 200 vezes (e continua crescendo), mais do que qualquer outro artista” , disse a Warner Records em um comunicado. “Ele também detém o recorde de maior número de shows no local. Ele o estabeleceu em 1990 com 18 shows e o quebrou no ano seguinte com 24 shows. Foram alguns dos shows mais ambiciosos da carreira de Clapton".

E continua: “Todas as noites ele apresentava uma apresentação que abrangia toda a carreira com uma das três formações – uma banda de rock, uma banda de blues (e) uma orquestra conduzida por Michael Kamen. … Para comemorar esse recorde, Clapton lançou 24 Nights em outubro de 1991. O álbum duplo ao vivo e o vídeo caseiro apresentaram ótimas performances".

The Definitive 24 Nights estará disponível também em caixas de edição limitada com 6 CD's e 8 LP's e ambas as versões incluem Blu-rays com conteúdo de vídeo, um livro de capa dura e uma litografia numerada . O conjunto, que já está pré-venda em seu site oficial, custa US$ 199,98 (cerca de R$ 990 - Taxas podem ser aplicáveis).



Versões separadas dos shows também serão lançadas como Rock, 24 Nights: Blues e 24 Nights: Orchestral.

Os convidados de todos os shows incluem Phil Collins, Robert Cray, Buddy Guy, Steve Ferrone , entre muitos outros.

Ainda de acordo com a Warner Records , "o concerto orquestral é o mais exclusivo da coleção. Para essas apresentações, a banda de nove integrantes de Clapton foi acompanhada pela National Philharmonic Orchestra, regida pelo lendário compositor Michael Kamen. … O maior destaque do concerto orquestral - e possivelmente de todo o box set - é o épico inédito de 30 minutos, 'Concerto For Guitar'. Kamen compôs a peça especialmente para Clapton, que fez sua estreia ao vivo no Albert Hall".

Confira o conteúdo completo do álbum The Definitive 24 Nights :

Blues

1. “Key To The Highway” *

2. “Worried Life Blues”

3. “Watch Yourself”

4. “Have You Ever Loved A Woman”

5. “Everything’s Gonna Be Alright” *

6. “Something On Your Mind” *

7. “All Your Love (I Miss Loving)” *

8. “It’s My Life Baby” *

9. “Johnnie’s Boogie” *

10. “Black Cat Bone” *

11. “Reconsider Baby” *

12. “My Time After A While” *

13. “Sweet Home Chicago” *

14. “Watch Yourself” (Reprise) *

Orchestral

1. “Crossroads” *

2. “Bell Bottom Blues”

3. “Lay Down Sally” *

4. “Holy Mother” *

5. “I Shot The Sheriff” *

6. “Hard Times”

7. “Can’t Find My Way Home” * (Feat. Nathan East on lead vocals)

8. “Edge Of Darkness”

9. “Old Love” *

10. “Wonderful Tonight” *

11. “White Room” *

12. “Concerto For Electric Guitar” *(composed by Michael Kamen)

13. “A Remark You Made” *(A tribute to Jaco Pastorius)

14. “Layla” *

15. “Sunshine Of Your Love” *

* Material inédito