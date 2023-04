Foto: Universal Music Stewart Copeland sobre The Police: "Éramos três idiotas no estúdio"

Stewart Copeland, icônico baterista do The Police , descartou qualquer reunião entre ele , Sting e Andy Summers por "razões honrosas" , mas que continua sendo um grande amigo dos músicos, desde que eles não tenham que trabalhar juntos novamente.

Sting, Andy Summers e Stewart Copeland se separaram em 1986 depois de um período de grande sucesso na indústria musical. Depois, eles se reuniram em 2003 e 2007 - ano este em que eles se apresentaram no Brasil com um grande show no Maracanã .





"Era venenoso" , disse Copeland sobre sua experiência com a banda nos anos 1980 em uma recente entrevista ao Daily Express . "Éramos tão grandes quanto uma banda poderia ser e todos pensavam que éramos três deuses dourados com luzes celestiais brilhando em nossos olhos. Mas naquele estúdio éramos três idiotas

sem nenhum respeito um pelo outro. Nós éramos abusivos e enlouquecemos" , disse o músico de 70 anos .

E continuou, dando mais detalhes da situação: “Não era nada físico, foi um silêncio glacial entre nós. Estávamos de luto pela amizade e camaradagem que compartilhamos uma vez.”

Copeland também explicou em entrevista que a crença do The Police na música mantve os padrões altos de qualidade e tempos depois conseguiu analisar o talento de seus colegas de banda por um outro prisma: "O que eu aprendi estudando essas músicas para orquestra é que Sting é um compositor e tanto. Eu não prestava atenção nisso antigamente. Eu estava apenas batendo coisas na parte de trás do palco. Tudo que eu via era a parte de trás da cabeça de Sting, então eu não sabia muito sobre o que ele estava cantando. Agora, percebo a profundidade que essas músicas carregam, que também se deve às contribuições sofisticadas de Andy.”

As coisas no The Police começaram a ruir nos anos 1980, quando Sting se tornou o compositor principal do trio: “Quando ele trazia (suas canções) para a banda, ele tinha que sofrer concessões, porque eu e Andy também podíamos ter ideias. Isso se tornou cada vez menos fácil para Sting lidar. Na verdade, tivemos muita sorte de manter Sting na polícia por tanto tempo. No final do (álbum) Zenyatta Mondatta, estávamos tocando em estádios e já éramos tão grandes quanto possível. Só conseguimos mais dois álbuns de Sting sofrendo, eu e Andy bagunçando suas criações perfeitas de composição, porque ele é extremamente leal."

Sobre uma possível reunião do The Police, Copeland é enfático : "Por razões totalmente honrosas, a abordagem musical de Sting e Andy é diferente agora" , observa. "Isso significa que nos damos muito bem, desde que não tenhamos que dividir um palco ou um estúdio. Todos nós dissemos uns aos outros como estamos nos divertindo tocando a música do Police sem ter que lidar com os outros dois idiotas".

E concluiu: "Mais shows do The Police? Estou otimista", brincou Stewart Copeland. "Eu daria uma chance em um milhão".

Considerada uma das grandes bandas da história do rock, com experimentações sonoras que envolviam gêneros como new wave e ska , o The Police vendeu mais de 75 milhões de discos em todo o mundo durante sua trajetória. Entre 1978 e 1983, o grupo gravou cinco álbuns, amplamente elogiados pela crítica especializada internacional: Outlandos d'Amour, Reggatta de Blanc, Zenyatta Mondatta, Ghost In The Machine e Synchronicity .

Entre seus grandes sucessos, estão os clássicos Roxanne, Message In a Bottle, Don't Stand So Close To Me, Every Little Thing She Does It Magic e Every Breath You Take.