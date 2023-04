Foto: Reprodução / YouTube Bob Dylan anuncia álbum ao vivo 'Shadow Kingdom' para junho





O cantor e compositor norte-americano Bob Dylan apresentou Shadow Kingdom como uma seleção pré-gravada de canções em julho de 2021, com imagens monocromáticas que o apresentavam em um local intimista acompanhado de uma banda formada por Alex Burke, Janie Cowen, Joshua Crumbly, Shahzad Ismaily e Buck Meek .

Agora Shadow Kingdom será transformado em um álbum ao vivo com 13 músicas , onde o repertório traz canções da fase seminal de Bob Dylan , incluindo When I Paint My Masterpiece, It's All Over Now, Baby Blue, Queen Jane Approximately e Tom Thumb's Blues . Este trabalho chegará às plataformas digitais no dia 2 de junho pela Sony Music , via Columbia Records .





Além destas faixas, a canção What Was It You Wanted de 1989 e a instrumental Sierra's Theme também estarão incluídas no disco.

O primeiro single que abre o lançamento de Shadow Kingdom é Watching the River Flow , que você pode conferir logo abaixo.

Confira o repertório de Shadow Kingdom :

1. "When I Paint My Masterpiece"

2. "Most Likely You Go Your Way (And I'll Go Mine)"

3. "Queen Jane Approximately"

4. "I'll Be Your Baby Tonight"

5. "Just Like Tom Thumb's Blues"

6. "Tombstone Blues"

7. "To Be Alone With You"

8. "What Was It You Wanted"

9. "Forever Young"

10. "Pledging My Time"

11. "The Wicked Messenger"

12. "Watching the River Flow"

13. "It's All Over Now, Baby Blue"

14. "Sierra's Theme"