Foto: Divulgacao Anitta, Luisa Sonza e mais: looks de Pamella Ferrari é aposta das cantoras





O que Anitta, Luísa Sonza e Mariana Rios têm em comum? Além do talento vocal e serem uma das maiores referências de beleza no país, o trio de cantoras também são apaixonadas pela moda . E, para estarem sempre bem vestidas nas mais variadas ocasiões, elas investem na marca da empresária e influenciadora P amella Ferrari , a Pamella Ferrari Brand .

Enquanto Luisa Sonza escolheu um vestido com decote invertido que esbanjou sensualidade para a gravação de Coração Cigano com Luan Santana , a popstar Anitta apostou em um cropped com flor gigante para fazer um ensaio de fotos.





Já Mariana Rios montou um styling all red com parte inferior balonê super estilosa.

Ainda falando em famosas, Paolla Oliveira investiu e um look Pamella Ferrari Brand para se jogar na diversão pelo Rock in Rio 2022 .

Segundo Pamella, que possui mais de 800 mil seguidores no Instagram , sua profissão como criadora de conteúdo aconteceu de forma natural: “Comecei do zero, quando ser influencer nem passava pela cabeça das pessoas. Tirava fotos para lojas, fazia parcerias para ter visibilidade, fui crescendo pouco a pouco e ganhando meu espaço no mundo. Logo veio a minha vontade de empreender, para

trazer soluções que eu mesmo encontrava no mercado. Desde então, sinto que me tornei mais independente, sempre procurando criar coisas novas, projetos e fazendo acontecer” , contou.

Além disso, Pamella Ferrari acredita que seu sucesso está atrelado ao fato de trabalhar sempre com a realidade: “Sou direta e reta em tudo e todo meu conteúdo também transmite isso. Se tenho vontade, corro atrás de realizar, não importa qual área seja. Procuro sempre o melhor, por isso muitas marcas de alto padrão me procuram, justamente pelo meu lifestyle estar inserido nessa realidade”.