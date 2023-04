Foto: Divulgacao Alok super Anitta e é o brasileiro mais ouvido do mundo no Spotify

Alok , um dos maiores DJ's do mundo, recuperou o posto de artista brasileiro mais escutado no planeta na plataforma Spotify .

Ele acaba de bater a marca de 22,4 milhões de ouvintes mensais , de acordo com a última atualização ocorrida nesta segunda-feira (17).





Com isso, ele supera a popstar Anitta na plataforma.



Tal resultado acontece em decorrência dos excelentes números que Alok mantém no ambiente digital, além de suas quebras de recordes.

Essa sequência de sucesso começou em 2017, com Hear Me Now , faixa colaborativa de Alok com Bruno Martini e Zeeba , sendo o primeiro brasileiro a chegar aos 100 milhões de streams .

Atualmente, 12 faixas do DJ e produtor brasileiro já ultrapassaram esse número.

Em 2022, outra marca histórica: mais de 5 bilhões de streamings conquistados no Spotify .

Entre as faixas de Alok mais tocadas no Spotify estão: Hear Me Now, Ilusão (Cracolândia), Don't Say Goodbye, Liberdade (Quando o Grave Bate Forte) e Deep Down .

Para se ter ideia de como Alok faz sucesso no Spotify, no final do ano passado, dentre as dez músicas de artistas brasileiros mais ouvidas internacionalmente , o DJ ranqueava com quatro: Deep Down , Hear Me Now , Headlights e Piece Of You Heart (remix) .

Atualmente, Alok já conta com uma agenda cheia de compromissos em 2023, com presença marca em grandes festivais como as edições da Bélgica e do Brasil do Tomorrowland , o EDC Las Vegas , o Lollapalooza que acontecerá em Estocolmo , na Suécia, além da primeira edição do megafestival The Town , que acontecerá em São Paulo no mês de setembro .

O artista que é um dos 500 latino-americanos mais influentes do mundo , também mantém o projeto Alok Infinite Experience , projeto experimental, que roda por Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Londres e Nova York .