Foto: Divulgacao Show de Pitty e Nando Reis chega ao YouTube





O registro do encontro entre Pitty e Nando Reis chega ao YouTube e mostra a incrível sintonia dos dois no palco, onde eles apresentam seus maiores sucessos em novos arranjos, como visto em Admirável Chip Novo (Pitty), Do seu Lado (Nando Reis), Me Diga (Nando Reis), Temporal (Pitty), All Star (Nando Reis), Equalize (Pitty) e Relicário (Nando Reis) são algumas das músicas do repertório além de PittyNando , composta por eles a partir desse encontro.

Pitty e Nando Reis são acomapanhados pela banda: Daniel Weksler (bateria), Felipe Cambraia (baixo), Martin Mendonça (guitarra e vocais), Alex Veley (teclados e vocais) e Paulo Kishimoto (percussão, lapsteel e vocais).





Gravado no Vibra São Paulo em dezembro de 2022, o espetáculo As Suas, As Minhas e As Nossas ao Vivo , se transformou em um disco que já está disponível nas plataformas digitais pela gravadora Deck .

Confira: