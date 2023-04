Foto:Sony Music Gusttavo Lima revisita clássico do Roxette em nova música





Promovendo a bachata no Brasil com êxito absoluto desde 2019, o astro sertanejo Gusttavo Lima disponibiliza nesta quinta-feira (13), em todas as plataformas digitais pela Sony Music , o single Desejo Imortal , em que realiza mais uma vez a envolvente mistura da música sertaneja com as batidas do gênero originário da Republica Dominicana .

A nova aposta do Embaixador é uma versão em português do clássico It Must Have Been Love , do Roxette , lançado em 1987.





Com autoria de Marco Esteves , a letra mantém o romantismo do clássico, propondo uma dualidade de sentimentos, em versos como "Fecho os olhos, tiro a roupa, só sua boca tem o mel que acalma meu desejo e me leva até o céu / Surreal e bom demais, pena que toda vez a gente faz amor e eu me sinto mal”.

Confira: