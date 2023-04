Foto: Sony Music O retorno de Céline Dion com a inédita "Love Again"





A estrela canadense Céline Dion faz seu retorno com o novo single Love Again , já disponível nas plataformas digitais pela Sony Music .

A cantora, dona dos clássicos My Heart Will Go On, Where Does My Heart Beat Now e Because You Loved Me e outros grandes hits dos anos 1990 , emplacará mais uma trilha sonora em 2023 .





Love Again é música tema do filme homônimo estrelado por Priyanka Chopra e San Heughan , que chegará aos cinemas em maio deste ano.

Vencedora de 240 prêmios , incluindo cinco Grammys Awards , Céline fará parte do elenco do filme.

Confira: