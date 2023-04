Foto: Sony Music / Columbia Records 'Dia Bruce Springsteen' é declarado em Nova Jersey nos EUA





Um dos grandes nomes da história do rock agora tem um dia para chamar de seu.

O lendário roqueiro Bruce Springsteen acaba de ser homenageado pela sua cidade de origem, Nova Jersey (EUA) com um dia dedicado a ele .

O anúncio do Dia de Bruce Springsteen foi realizado por Phil Murphy , governador de Nova Jersey . A data escolhida foi 23 de setembro , aniversário da voz de Glory Days e Dancing In The Dark .





Murphy fez o anúncio na inauguração do American Music Honors , realizado no Bruce Springsteen Archives and Center for American Music na Universidade de Monmouth .

"Bruce Springsteen é um dos músicos mais reconhecidos, icônicos e influentes – e dos habitantes de Nova Jersey – de todos os tempos” , iniciou Phil Murphy , de acordo com uma reportagem da Billboard .

“É importante que reconheçamos Bruce por tudo o que ele fez e continuará a fazer, desde nos dar o presente de sua música até emprestar seu tempo para causas próximas ao seu coração, incluindo fazer dos Arquivos e Centro de Música

Americana um repositório. que irá inspirar os compositores e cantores de amanhã. Agradecemos a ele por mostrar ao mundo o que significa viver nossos valores de Nova Jersey. Estou honrado e orgulhoso de declarar seu aniversário Bruce

Springsteen Day em Nova Jersey” , celebrou o governador.

Na proclamação oficial, é observado que Springsteen "será para sempre lembrado como a voz do Garden State" , além de agradecer ao Boss "por criar a trilha sonora de nossos dias de glória".

“Verdade seja dita, conheço meu lugar na hierarquia de Nova Jersey. Afinal, posso ser o 56º indivíduo a ser chamado de 'governador', mas sempre haverá apenas um 'chefe'”, brincou Murphy durante seu discurso. “ Então, para você, Bruce, obrigado por tudo que você fez e continuará a fazer – desde nos dar o presente de sua música até emprestar seu tempo para as causas próximas a você, incluindo fazer os Arquivos e Centro para American Music, um repositório que inspirará os compositores e cantores de amanhã.”

Bruce Springsteen é um dos maiores atos da história do rock. Ele já vendeu mais de 140 milhões de discos em todo mundo , sendo mais de 71 milhões só nos EUA . Ele é dono de 2 0 Grammy Awards, 2 Globos de Ouro e foi imortalizado no Hall da Fama do Rock em 1999.