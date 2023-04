Foto: Luke Harold / Wikimedia Commons Universal Music estende contrato com Sir Lucian Grainge até 2028





O britânico Sir Lucian Grainge acaba de estender seu contrato como presidente e CEO da Universal Music Group até 1º de maio de 2028 , informou o Conselho de Administração da empresa.

O novo acordo combina componentes de remuneração em dinheiro e baseada em ações. No acordo anterior, de acordo com Music Business Worldwide , a remuneração era apenas em dinheiro.





Com isso, o salário anual de Grainge passa a ser de US$ 5 milhões , valor que foi reduzido em dois terços se comparado com o que o executivo ganha atualmente.

No novo acordo, se o executivo cumprir os critérios de desempenho estabelecidos

pelo Conselho, ele terá um bônus anual baseado em metas de US$ 10 milhões .

"A UMG é a empresa de música mais bem-sucedida do mundo e há oportunidades incríveis à frente para uma empresa com liderança e visão corretas” , disse Sherry Lansing , presidente do conselho da Universal Music Group .

E continuou: “O Conselho da UMG está totalmente comprometido em converter essas oportunidades e maximizar o valor do acionista no longo prazo. Somente o tipo certo de executivo-chefe pode ajudar a atingir esse objetivo e Lucian é o único a fazê-lo. Por meio de sua visão clara e forte execução na construção da UMG como líder do setor, Lucian também criou essencialmente uma nova categoria de empresa de música. Este acordo foi concebido para impulsionar o sucesso sustentável da UMG e o valor de longo prazo para os acionistas”.

A Universal Music Group é o maior conglomerado de música gravada do mundo. Seu cast global conta com grandes nomes da indústria como Lady Gaga, Elton John, Norah Jones, Selena Gomez, Stevie Wonder, Pearl Jam, Bon Jovi, U2, Shania

Twain, Eminem, Taylor Swift, Maroon 5, Lewis Capaldi, Demi Lovato, Amy Winehouse, Andrea Bocelli , entre outros.

No Brasil , a UMG é representada por grandes artistas como Jão, Luísa Sonza, Caetano Veloso, Simone e Simaria, Maneva, Léo Santana, Zeca Pagodinho, Mumuzinho, Legião Urbana , entre outros.