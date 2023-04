Foto: Reprodução / Warner Bros. Discovery Warner Bros. Discovery tenta vender catálogo musical de filmes clássicos





O conglomerado de mídia e entretenimento Warner Bros. Discovery está fazendo de tudo para tentar vender seus ativos musicais de trilhas sonoras de filmes clássicos e programas de TV , que incluem músicas da franquia Batman e até o lendário longa-metragem Cantando na Chuva .

Acontece que, segundo o Financial Times , a Warner Bros. Discovery "manteve

conversas informais com compradores em potencial nos últimos meses para avaliar o quanto eles poderiam alcançar em valores".





Porém, os lances financeiros para a aquisição deste espólio fonográfico ficou aquém do que o conglomerado de entretenimento esperava.

Segundo fontes ligadas ao Financial Times , a empresa que é liderada atualmente por David Zaslav , esperava ofertas de até US$ 2 bilhões , mas as negociações ficaram em torno de US$ 1,2 a US$ 1,3 bilhão .

Essa movimentação da Warner Bros. Discovery está acontecendo provavelmente por dois fatores: o primeiro, pela dívida que a fusão entre a Warner e Discovery , celebrada em abril do ano passado, mantém atualmente: US$ 50 bilhões .

O segundo fator: Zaslav , conforme uma reportagem do Financial Times r elatou, pretende eliminar custos em US$ 3,5 bilhões nos próximos dois anos .

A fusão da Warner com a Discovery combina propriedades de entretenimento e mídia que incluem as marcas Discovery Channel, Warner Bros. Entertainment, CNN, DC, Eurosport, HBO, HBO Max, HGTV, Food Network , entre outras.