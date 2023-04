Foto: Reprodução / Instagram / @anitta O sucesso empresarial de Anitta que vai muito além da música





Em meio à sua saída da Warner Music , a vida empresarial da popstar Anitta traça um interessante paralelo com sua trajetória na indústria musical: a artista é sucesso em ambos os segmentos e não há como refutar isso.

Com uma fortuna estimada em R$ 500 milhões , Anitta já realizou algumas façanhas na música: emplacou megahits no Spotify , foi indicada a grandes prêmios como o Grammy Awards, Grammy Latino, American Music Awards , além de ser convidada para importantes programas de TV nos EUA como o badalado talk show do Jimmy Fallon e até lançou um álbum orientado para o mercado internacional pela Warner Records , o Versions Of Me .





Aliás, para se entender a importância do que é ser contratada para esta gravadora, é só olhar o cast que compõe a discográfica da Warner: Eric Clapton, Red Hot Chili Peppers, Dua Lipa, Cher ... só para citar alguns.

Mas se observarmos com uma visão macro do que a Poderosa têm realizado fora deste escopo da música, sua vida empresárial é de pleno êxito.

Em agosto do ano passado, Anitta fechou uma parceria com a farmaceutica Cimed , para o desenvolvimento de um perfume íntimo, intitulado Puzzy by Anitta . O produto foi um sucesso comercial. A ideia inicial da empresa era lançar 150 produtos em cinco anos .

Analisando uma informação da NeoFeed , o impacto de Puzzy by Anitta foi tão grande que se iniciou uma categoria perfumaria baseada no "bem-estar sexual" . Resultado: de agosto a fevereiro, a Cimed vendeu 400 mil unidades do perfume c om uma impressionante previsão de faturamento de R$ 50 milhões .

Além disso, Anitta construiu uma carreira empresarial elogiosa: atualmente ela sócia da Fazenda Futuro , embaixadora global do Nubank , além de manter contratos publicitários com grandes players do mercado como Rexona, Claro, Adidas (nível global), Samsung, Shein (nível global), Lay's (nos EUA), Dolce & Gabbana Maquiagem (nível global) e se tornar head de criatividade da marca Beats , de propriedade da Ambev .

As fragrâncias Patroa, Larissinha, Alpha e Preparada , ambas produzidas pela Cimed na parceria com Anitta , são atualmente exportadas para os EUA através da Amazon , marcando os primeiros produtos da empresa a serem comercializados no mercado exterior.