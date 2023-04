Foto: Reprodução / Instagram / @sting / @geoffgordon4 Sting recebe R$ 25 mil por dia por homenagem à Notorious B.I.G.





Quando o rapper norte-americano Notorious B.I.G. faleceu em 1997, o cantor Diddy , nome artístico de Sean John Combs , realizou uma grande homenagem ao artista com a faixa I'll Be Missing You que contou com um sampler de um clássico do rock.

Tratava-se de Every Breath You Take , canção se tornou a mais ouvida em todo mundo no ano de 1982, como parte de Synchronicity , o último disco do The Police . A faixa foi escrita e composta pelo vocalista da banda, Sting .





Mas na época de I'll Be Missing You , Sean "Diddy" Combs acabou pedindo a autorização para a entrada de Every Breath You Take somente após o seu lançamento original. Esse tipo de trabalho envolve direitos autorais .

Na época, Sean Combs teve de pagar US$ 2 mil por dia (algo em torno de R$ 10 mil ), como revelado por Sting em uma de suas entrevistas realizadas em 2018.

Mas Combs tratou de esclarecer que o valor de pagamento por direitos autorais de

Every Breathe You Take é bem maior nos dias atuais.

"Não, US$ 5 mil por dia (cerca de R$ 25 mil). Amor ao meu irmão Sting" , escreveu Sean Combs em resposta a um seguidor no Twitter .

Confira as duas faixas: