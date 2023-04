Foto: EMI Queen pode lançar músicas inéditas no futuro

Brian May , lendário guitarrista do Queen , deixou a entender de que a banda pode lançar um material inédito em breve . E com Adam Lambert nos vocais.

Em uma recente entrevista à uma rádio norte-americana, May discutiu o potencial do Queen para lançar músicas inéditas com Lambert , que esteve em recentes turnês do grupo desde 2011.





"Nós nos interessamos um pouco. É só que você não ouviu nada disso" , disse Brian May , de acordo com uma reportagem do The Sun . "Teria que ser algo tão especial que sentiríamos que gostaríamos de lançá-lo ao público".

Adam Lambert acrescentou: "É muita pressão se você pensar sobre isso. Se eles vão lançar algo novo, deve estar em um certo nível".

E concluiu o vocalista: “Tem que ser a coisa certa. E eu sempre disse, 'É apropriado para mim fazer um novo material?' Eu sinto que isso me assusta."