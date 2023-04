Foto: Universal Music / Blue Note Records Norah Jones anuncia reedição do álbum 'Little Broken Hearts' de 2012





Há cerca de uma década, a cantora Norah Jones superou as expectativas com Little Broken Hearts , seu quinto álbum de estúdio, que contou com a colaboração do produtor Danger Mouse . Naquele momento, era celebrado os 10 anos da estreia da cantora, com o megahit Come Away With Me .

Agora, a Universal Music , através da lendária gravadora Blue Note Records , disponibilizará no dia 2 de junho para o mercado internacional , uma versão deluxe expandida de Little Broken Hearts com 31 faixas , sob a curadoria de Norah Jones e Eli Wolf .





Este projeto incluirá faixas bônus raras, versões alternativas e remixes , bem como uma versão ao vivo e inédita do álbum que foi gravado para o Austin City Limits em 2012.

Little Broken Hearts (Deluxe Edition) já está disponível para pré-venda em várias edições, que contam com Vinil Triplo, 2 CD's e download digital com valores entre US$ 13,98 e US$ 79,98 (entre R$ 70 e R$ 404 no câmbio atual - Taxas podem ser aplicáveis).

Além disso, Norah Jones também lançará uma versão especial do disco, intitulada Little Broken Hearts: Live at Allaire Studios através da Record Store Day em 22 de abril deste ano. O álbum será disponibilizado em uma edição limitada em vinil branco com uma nova versão ao vivo de Little Broken Hearts onde a cantora está acompanhada pelo guitarrista Dan Lead , o baixista Gus Seyffert e o baterista Brian Blade .

“10 anos depois, essas ainda são algumas das minhas músicas favoritas do meu catálogo para tocar ao vivo, não importa a instrumentação ou o arranjo, elas parecem especiais” , diz Norah Jones . “E a forma como este álbum soa deixa meus ouvidos tão felizes. Sou incrivelmente grato a Danger Mouse por me deixar explorar com ele e abrir meu mundo para uma nova maneira de fazer as coisas que continua a me inspirar e influenciar.”

Confira o conteúdo completo da versão deluxe de Little Broken Hearts (Deluxe Edition) :

LP 1 - Álbum Original

Lado A

Good Morning

Say Goodbye

Little Broken Hearts

She's 22

Take It Back

After The Fall

Lado B

4 Broken Hearts

Travelin' On

Out On The Road

Happy Pills

Miriam

All A Dream

LP 2 - Faixas Bônus e Remixes

Lado A

Killing Time

I Don't Wanna Hear Another Sound

Out On The Road (Mondo Version)

Miriam (Peter Bjorn and John Remix)

Lado B

Good Morning (David Andrew Sitek Remix)

She's 22 (David Andrew Sitek Remix)

Take It Back (David Andrew Sitek Remix)

After The Fall (David Andrew Sitek Remix)

LP 3 - Live At Austin City Limits

Lado A

Good Morning

Say Goodbye

Little Broken Hearts

She's 22

Take It Back

After The Fall

Lado B

Out On The Road

Happy Pills

Miriam

All A Dream

Black