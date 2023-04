Foto: Reprodução / Instagram / @lilnasx Lil Nas X quer voltar ao Brasil





Há poucas semanas de ter se apresentado no Brasil como headliner do Lollapalooza 2023 , o rapper LIl Nas X encontrou um grande motivo para voltar ao país.

Ele acaba de conquistar um Disco de Diamante pelo sucesso comercial do álbum Montero , seu álbum de estreia lançado em setembro de 2021 pela Sony Music , via Columbia Records.





"Talvez seja hora de voltar para o Brasil" , escreveu Lil Nas X em seu perfil oficial no Twitter onde apresenta um post com um meme do influencer Xurrasco .

talvez seja hora de voltar para o brasil https://t.co/eYVsL0x5Iz pic.twitter.com/IRCcKrHhHU — pussy (@LilNasX) April 7, 2023





Montero pavimentou o caminho para que Lil Nas X alcançasse o estrelato mundial através dos singles Industry Baby, Thats What I Want, Sun Goes Down e Montero (Call Me By Your Name) . Ao todo, o disco já está próximo de seus 5 bilhões de plays no Spotify .

O álbum conta com participações especiais de grandes nomes da indústria musical como Jack Harlow, Doja Cat, Megan Thee Stallion, Miley Cyrus e o lendário Elton John .