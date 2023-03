Foto: Jonathan Weine Smashing Pumpkins anunciam nova turnê para 2023





A banda norte-americana Smashing Pumpkins acaba de anunciar o braço americano de sua nova turnê que será produzida pela Live Nation .

A série de shows The World Is A Vampire está marcada para começar no dia 28 de julho no The Chelsea at the Cosmopolitan em Las Vegas (EUA).





Nomes como Interpol, Stone Temple Pilots e Rival Sons serão os convidados especiais da turnê.

Também estarão presentes os maiores campeões mundiais da National Wrestling Alliance (NWA), que competirão na maioria das cidades que receberão os shows da banda liderada por Billy Corgan .

A tour World Is A Vampire já esgotou mais de 30 mil ingressos na Cidade do México neste ano, bem como em cidades da Austrália e deve ser expandida para mais países no futuro.

“Eu cresci em um mundo onde eu precisava saber que bandas como Siouxsie and the Banshees e The Cure existiam, isso significava que havia um lugar para pessoas como eu sair e pertencer" , explica Billy Corgan . "É disso que trata: o mundo é um vampiro. Trazendo de volta aquele senso de comunidade. Se você não se encaixa, você pertence aqui. É sobre ter uma experiência compartilhada e respeitar os outros, mas, no final das contas, se divertir. Um verdadeiro festival alternativo, onde

todos os autoproclamados malucos e forasteiros do mundo se podem juntar e fazer uma festa".

O Smashing Pumpkins foi formado em 1988 na cidade de Chicago , nos EUA. Desde então, eles têm misturado vários gêneros musicais em suas composições, como o rock, pop, metal e eletrônico .

Eles são donos de sucessos com 1979 e Tonight, Tonight , faixas do álbum Mellon Collie and The Infinite Sadness , que se tornou um dos grandes álbuns dos anos 1990.