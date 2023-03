Foto: Reprodução / ONErpm ONErpm abre novo escritório em Salvador para 'alçar voos ainda maiores'





A ONErpm anuncia com exclusividade através desta coluna , que está abrindo um novo escritório em Salvador (BA) como forma de expandir sua presença na cena musical nordestina, com seu novo centro de operações na capital baiana.

Com nomes como Joelma, Djonga, Francisco el Hombre e Péricles dentre os artistas representados pela ONErpm , a expansão para a Bahia é uma oportunidade de ter um olhar mais próximo da cena baiana, que está em constante ascensão.





Sob o comando de Fred Rehem , produtor artístico com 25 anos de experiência , a empresa pretende “continuar ajudando a música da Bahia a alcançar voos ainda maiores”.

"Muito empolgado em fazer parte de uma empresa no qual acredito e me vejo nos seus ideais” , comenta Fred sobre esse novo momento em sua carreira: “ Quero continuar ajudando a música baiana a alcançar vôos ainda maiores no universo digital".

A ONErpm já atua fortemente na região Nordeste , com escritórios em Recife e Fortaleza , por exemplo, além de uma presença nas redes sociais dedicada somente a artistas nordestinos – e a Bahia é o próximo passo .

Com um aumento de 72% nas reproduções em plataformas digitais na região durante o ano de 2022, a empresa entende que este é o momento ideal para a nova expansão.

"Salvador foi nosso primeiro escritório fora do eixo Rio-São Paulo e onde descobrimos artistas maravilhosos como Tierry, Léo Santana, Vingadora, É O Tchan!, Parangolé, Banda Eva e muitos outros", observa Arthur Fitzgibbon , diretor da ONErpm Brasil . "Com a chegada da pandemia colocamos em espera nossos planos na Bahia e agora nossa meta é voltar com toda a força de marketing, investimento e produção artística para que a música baiana cubra todo o Brasil. O plano da ONErpm, no estado, é também para exportação da música em todos os nossos territórios ao redor do mundo e América Latina” , disse o executivo.

Em 2023, a empresa vem batendo recordes de recepção nos dois primeiros meses , além dos artistas sob a ONErpm estarem vendo números quase dobrados em comparação com o mesmo período no ano passado.

Junto a uma oportunidade para o crescimento da ONErpm na região, a presença em Salvador também oferece uma oportunidade para os artistas baianos de crescerem com seu atendimento próximo e diferenciado.

"Ficamos felizes em ter um profissional como Fred em nosso time, queremos estar perto dos artistas na Bahia e trazer soluções para cada momento da carreira, acreditamos que podemos contribuir para o desenvolvimento do mercado” , celebra Izabel Marigo , diretora de A&R da ONErpm .