Foto: Som Livre Prêmio Marília Mendonça terá sua primeira edição em 2023

Marília Mendonça revolucionou a história da música brasileira, foi transgressora, quebrou recordes e até hoje permanece sendo a voz mais reconhecida e escutada no país.

Como forma de eternizar o nome da cantora e consagrar a primeira premiação voltada para o gênero sertanejo, nasce o Prêmio Marília Mendonça .





Programada para acontecer em Goiânia (GO), a premiação foi lançada pela própria família da eterna Rainha da Sofrência e já tem suas principais categorias definidas. O evento, que acontecerá no segundo semestre deste ano, terá em breve as datas divulgadas e já tem confirmada a presença dos maiores nomes do sertanejo.



Dona Ruth , mãe da saudosa cantora, celebrou o fato da premiação ter virado uma realidade.

“Eu, como mãe, e toda a família nos sentimos profundamente emocionados com a criação deste prêmio que homenageia de forma muito sensível o nome de Marília e abraça causas levantadas pela minha filha, que sempre buscou revelar e dar a chance para novos cantores e compositores do sertanejo. O prêmio Marília Mendonça é uma extensão do legado de Marília e mais uma forma de tê-la

presente para além das músicas. A música sertaneja merece essa premiação e visibilidade e ter o nome de Marília nele deixa a família muito feliz, já que é nosso dever dar continuidade ao movimento que ela se dedicou tanto” .



A Mynd , maior agência de marketing de influência e entretenimento do país, será a responsável pela captação e realização do prêmio , que tem como propósito revelar e reconhecer nomes da música sertaneja, além de perpetuar o legado da cantora.

“Estamos muito felizes de realizar o primeiro prêmio na história do Brasil totalmente dedicado à música sertaneja. A premiação tem como propósito destacar a importância cultural e transformadora que o gênero tem no país e, na primeira edição, todos os cantores que se apresentarem irão homenagear a Marília, cantando suas músicas e promovendo grandes encontros” , conta Fátima Pissarra , CEO da Mynd .