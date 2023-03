Foto: BMG Lenny Kravitz diz que novo ábum será 'otimista'





O cantor americano Lenny Kravitz está próximo de lançar seu novo álbum de estúdio, o sucessor de Raise Vibration de 2018 e garante que o novo disco será 'otimista' .

Kravitz explicou em uma recente entrevista ao Variety que o inédito disco, que já está em processo de mixagem, é um sonho de adolescência .





"(Este álbum é o único) que não consegui fazer na adolescência - antes do (álbum de estreia de 1989 'Let Love Rule') sair" , revelou o artista de 58 anos . "Eu estava fazendo música naquela época com outro nome, e isso não aconteceu. Eu me encontrei através ['Let Love Rule']. Foi realmente uma espécie de álbum epifânico porque acabei usando meu nome verdadeiro e foi como 'Acho que é isso que devo

fazer', mas este novo álbum celebra o tempo anterior. É o álbum que nunca consegui fazer."

Além disso, Kravitz pretende ingressar em uma nova turnê mundial em 2024 .

Ao longo de sua carreira, Lenny Kravitz já vendeu mais de 40 milhões de álbuns em todo o mundo e lançou grandes sucessos como It Ain't Over 'till It's Over e Are UYou Gonna Go My Way .