Foto: Reprodução / Instagram / @midgeure Midge Ure, co-criador do Live Aid em 1985, vende seu catálogo musical





Um dos grandes nomes do pop e rock nos anos 1970 e 1980 , o cantor e produtor escocês Midge Ure anunciou nesta terça-feira (28) que vendeu parte de suas composições e todas as suas gravações fonográficas à Musicbird .

Ure foi co-criador do histórico concerto Live Aid em 1985 , ao lado do músico britânico Bob Geldof . Um ano antes, eles escreveram e produziram o clássico Do They Know It's Christmas? , que vendeu mais de 12 milhões de cópias em todo o mundo , se tornando o segundo single mais vendido da história do Reino Unido .





Contudo, esta faixa não está incluída na aquisição da MusicBird .

Midge Ure atuou em bandas como Slik, Thin Lizzy, Rich Vids, Visage , além de ser vocalista da banda Ultravox , que alcançou sucesso mundial com a faixa Vienna . Além disso, o músico escocês de 69 anos também conquistou notoriedade pelo hit solo If I Was , que alcançou a primeira posição em território britânico.

"É um momento significativo para mim, como artista e compositor, ver minhas músicas encontrarem um novo lar no MusicBird com pessoas que são genuinamente apaixonadas por música" , disse Midge Ure . "Acho que essa equipe levará as músicas para novos públicos e estou animado para trabalhar com eles nisso!”