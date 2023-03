Foto: Reprodução / Instagram / @eltonjohn Elton John faz caminhadas para encarar turnê de despedida





O lendário cantor e pianista britânico Elton John entrou na fase final de sua turnê de despedida, intitulada Farewell Yellow Brick Road que sofreu grandes atrasos desde o inicio da derradeira série de shows em 2018.

A atual etapa do Reino Unido e Europa foi adiada de 2021 para 2023 para que o dono de clássicos como Your Song, Candle In The Wind e Empty Garden pudesse encarar uma cirurgia no quadril .





Elton, que comemorou seu 76º aniversário no último sábado (25), revelou em uma entrevista ao The Sunday Times , como tem mantido sua forma após a delicada operação.

"Levanto-me, faço um pequeno-almoço e vou dar um passeio na piscina. Na minha idade, é a melhor coisa que posso fazer. Ando de lado e faço cerca de seis milhas (9,6 quilômetros) por semana" , disse o cantor.

O último show de Elton John no Reino Unido acontecerá no Glastonbury Festival no dia 25 de junho . Já o braço europeu de sua turnê será concluido em 8 de julho na Suécia .

No Instagram, o cantor postou fotos de seu bolo, apresentando-o com uma cobertura de fondant onde tocava um piano e usando um par de seus óculos de marca registrada.