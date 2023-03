Foto: Universal Music Post Malone resolve processo sobre royalties da faixa 'Circles'





Um processo sobre a faixa Circles do rapper Post Malone foi resolvido pelo artista minutos antes do julgamento.

O artista de 27 anos , seu produtor Frank Dukes e a gravadora Universal Music Group foram processados por Tyler Armes em abril de 2020, que buscava royalties e outro dinheiro devido pelo sucesso de Circles em 2019, além de pedir os créditos de co-escritor e co-produtor do single.





No mesmo dia do julgamento, o hitmaker de Rockstar entrou com uma ação para pedir a um juiz que decidisse que o homem não tinha direito aos direitos autorais da

música e não estava envolvido durante o processo de composição da mesma.

No entanto, momentos antes de Post Malone testemunhar como parte de um

julgamento de quatro dias , um acordo foi realizado.

Nenhum detalhe do acordo foi revelado, de acordo com informações do The Hollywood Reporter .

No processo judicial, Post Malone , cujo nome verdadeiro é Austin Post , insistiu que

Tyler Armes não contribuiu com nada "original " para Circles, apenas "uma progressão de acordes de guitarra reconhecidamente extremamente comum" e potencialmente um "fragmento de uma melodia de guitarra que Armes afirma que cantou para Post".

Documentos obtidos pela revista Rolling Stone dos EUA afirmam que "Armes admitiu que suas contribuições nem chegaram ao nível de originalidade, o que também é exigido além do requisito de fixação. Ele admitiu que suas ideias eram dispositivos musicais comuns ou falhou em cumprir seu fardo de demonstrar qualquer originalidade de outra forma. Armes, portanto, não pode nem mesmo estabelecer o requisito de limite de que ele fez uma contribuição protegida por direitos autorais".