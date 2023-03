Foto: Hudson Renan Jão e Anitta superam Lana Del Rey e Taylor Swift em lista da Billboard “Pilantra”

Jão e Anitta uniram suas forças para lançar o single Pilantra , que se tornou viral graças ao refrão chiclete e uma coreografia desafiadora.

No entanto, depois de estrear no TOP 5 do Spotify Brasil , a faixa debutou no segundo lugar da Hot Trending Songs da Billboard , parada semanal viral do site norte-americano, configurando um grande feito para os artistas.





Pilantra é o primeiro single de Jão depois do sucesso do álbum Pirata (2021). A faixa que versa sobre aquele amor irresistível e chegou acompanhada de um videoclipe cinematográfico, cheio de reviravoltas e inspirações no cinema dos anos 1960 , é embalada por uma performance arrebatadora.



A dupla, no videoclipe, embarca em um universo de glamour e sedução, com direito a caras e bocas, coreografia e um balé afiadíssimo. O sucesso já é tamanho, que a faixa debutou em segundo lugar na parada semanal Hot Trending Songs da Billboard , atrás apenas de Young, Dumb, Stupid do NMIXX que lidera a lista.



O TOP 5 é composto por Taylor Swift com All of the Girls You Loved Before (#3), Jimin com Set Me Free Pt. 2 (#4) e Lana Del Rey com The Grants (#5).



De acordo com a Billboard , essa parada contabiliza as faixas que mais viralizaram na internet ao redor do mundo nos últimos sete dias.