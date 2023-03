Foto: Reprodução / Instagram / @metallica Para vocalista, o Metallica tem músicos "medianos"

James Hetfield , frontman do Metallica , deu uma declaração no mínimo surpreendente sobre seus colegas de banda em uma recente entrevista à Cigar Aficionado .

Para Hetfield , nem ele e nem os músicos do Metallica , são referências na música, considerando todos como "medianos" .





"Sei que individualmente todos somos músicos medianos" , disse o vocalista de 59 anos e voz de clássicos como Enter Sandman e Nothing Else Matters .

Contudo, James Hetfield esclarece que "quando nos juntamos, algo acontece. Algo realmente acontece ...".

"Mas tocar com outras pessoas é como um pesadelo para mim" , revela.

Outra parte importante da entrevista é quando Hetfield explica o medo que sofria dos palcos no inicio de sua atividade no Metallica : "Os shows no começo eram realmente difíceis, eu era muito tímido, não queria falar, deixava os outros caras da banda apresentarem as músicas", confessa. "Agora, me sinto tão confortável

lá em cima (do palco), é tão estranho. Mas me sentar ao lado de alguém me traz muito mais ansiedade do que ficar em pé na frente de 10 ou 20 mil pessoas" , concluiu.

Imortalizados no Hall da Fama do Rock em 2009, os membros do Metallica já venderam mais de 125 milhões de discos em todo o mundo e é um dos grandes nomes da história do heavy metal .