Foto: Reprodução / Instagram / @kissonline KISS ganhará filme biográfico em 2024

Doc McGhee , empresário da banda KISS , uma das maiores da história do rock, revelou que um filme biográfico sobre o lendário grupo está sendo planejado para ser lançado em 2024 .

As lendas do glam metal e hitmakers de clássicos como Rock and Roll All Nite' se formaram em Nova York (EUA) no ano de 1973 com uma formação composta por Paul Stanley, Gene Simmons, Ace Frehley e Peter Criss .





Durante uma entrevista para o The Rock Experience with Mike Brunn , Doc McGhee disse: “É um filme biográfico sobre os primeiros quatro anos do KISS. Estamos apenas começando agora. Já vendemos, já está pronto, temos um diretor. Isso está avançando e chegará em 2024”.

A confirmação do filme vem depois que foi relatado que a Netflix havia assinado um contrato para uma cinebiografia chamada Shout It Out Loud , nome de um grande sucesso do KISS , lançado originalmente em 1976 como parte do álbum Destroyer .

Além disso, o Deadline já havia informado que o filme se concentrará na história de Gene e Paul se encontrando no bairro do Queens em Nova York e formando a banda com Ace e Peter .

A produção audiovisual se concentrará nos quatro anos iniciais das atividades do KISS .

Atualmente, o KISS se encontra em sua turnê de despedida, intitulada End of the

Road World , que concluirá nos dias 1 e 2 de dezembro no lendário Madison Square Garden .

Hoje, o KISS é formado por Paul Stanley, Gene Simmons, Eric Singer e Tommy Thayer.