Foto: Reprodução / Instagram / @adele Adele amplia residência em Las Vegas





Neste domingo (26) a estrela britânica Adele confirmou que adicionará novas datas à sua série de shows Weekends With Adele no The Colosseum at Caesars Palace em Las Vegas (EUA).

Em sua conta oficial no Instagram, a hitmaker de sucessos como Hello e Rolling In The Deep , postou um pôster do show e avisou: "Vejo você em breve" .





Os novos shows de Adele começarão no dia 16 de junho e vão até 4 de novembro , com a pré-venda programada para iniciar em 5 de abril .

"Apenas os fãs que receberam um código único terão a chance de comprar ingressos para apresentações por ordem de chegada" , acrescentou um porta-voz da Ticketmaster .

Adele apresenta seus grandes sucessos que pavimentaram o caminho para que ela se transformasse em um dos grandes nomes do pop mundial neste século.