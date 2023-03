Foto: Sony Music Os 50 anos da obra-prima 'The Dark Side Of Moon' do Pink Floyd





O 50º aniversário da obra-prima The Dark Side Of The Moon do Pink Floyd está sendo comemorado em todo o planeta em 2023.

Recentemente, uma caixa deluxe com o álbum remasterizado , que foi lançado originalmente em 1973, revisita o marco principal do LP seminal.





Além disso, os fãs da lendária banda britânica de rock progressivo, já podem adquirir o CD e a primeira edição em vinil do álbum ao vivo The Dark Side Of The Moon - Live At Wembley Empire Pool, London, 1974 e o livro Pink Floyd - The Dark Side Of The Moon: 50th Anniversary .

Eventos especiais comemorativos do álbum

Como forma de celebrar o meio século do lançamento de Dark Side , o icônico Empire State Building em Nova York (EUA) foi iluminado no dia 24 de março com a arte do espectro de prisma, inspirada na capa do álbum.

Na Itália , um show de luzes na praça Duomo em Milão apresentou o prisma da capa de The Dark Side Of The Moon cobrir 500 metros quadrados , mais o raio de luz do arco-íris e o feixe branco na última quinta-feira (23).

Além disso, os fãs do Pink Floyd também podem ter uma experiência imersiva ouvindo o clássico álbum em planetários em todo o mundo.

"Cada música tem um tema diferente; algumas futuristas e outras um reconhecimento retrô à história visual do Pink Floyd, todas relacionadas a uma experiência de tempo e espaço, abraçando a tecnologia de ponta que só um planetário pode oferecer. Um som surround e visual verdadeiramente imersivo e abrangente que transcenderá a realidade e o levará muito além dos reinos da experiência 2D" , disse um comunicado oficial sobre o álbum do Pink Floyd .