Foto: Edward Bishop Everything But The Girl está de volta: ouça a inédita 'Run A Red Light'

Run A Red Light , o terceiro single apresentado pelo lendário duo de synthpop Everything But The Girl já está disponível nas plataformas digitais pela Universal Music , via Virgin Music . O single revela um um estado romanticamente meditativo

dos artistas que retornam ao cenário musical.

A música dá sequência aos lançamentos da elétrica Nothing Left To Lose e de Caution To The Wind .





Formado por Tracey Thorn e Ben Watt , o duo britânico prepara o lançamento de Fuse para o dia 21 de abril . O projeto traz uma visão moderna da onda pop eletrônica que eles trilharam, com pioneirismo, em meados dos anos 1990 .

Confira: