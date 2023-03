Foto: Reprodução / Twitter / @taylorswift Taylor Swift iguala marca de Paul McCartney e Lionel Richie no Grammy





A estrela pop Taylor Swift igualou uma importante marca alcançada por outros dois grandes nomes da indústria musical no Grammy Awards .

São eles: Paul McCartney e Lionel Richie .







Agora, ela coleciona seis indicações na história da premiação , número conquistado pelo ex- Beatle e pelo ex-integrante do Commodores .

McCartney , com os Beatles , teve cinco canções indicadas ao Grammy ao lado de John Lennon (1940-1980). Só o clássico Ebony and Ivory , de 1982, foi a única indicada que contém apenas sua autoria.

Jà Lionel Richie conta com cinco faixas escritas somente por ele nessa lista, que inclui outro grande clássico: We Are The World , lançada em 1985 em parceria com Michael Jackson (1958-2009) para o grupo USA for Africa .

Taylor Swift conquistou as seis indicações ao Grammy através das faixas All To Well, Cardigan, Lover, Blank Space, Shake It Off e You Belong With Me .