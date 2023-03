Foto: Brian Ziff The Weeknd é recordista em categoria do Juno Awards





Na última semana, o astro canadense The Weeknd conquistou os prêmios de Álbum do Ano (por Dawn FM ), Artista do Ano, Compositor do Ano e Música do Ano (por Sacrifice ) no Juno Awards 2023 .

Com isso, ele foi o grande vencedor desta edição , que é a maior celebração do mercado musical do Canadá .





Com as conquistas da noite, The Weeknd já soma 21 prêmios Juno ao longo de sua carreira.

O cantor liderou as indicações ao Juno , concorrendo em seis categorias e saiu do evento como o artista masculino que mais venceu na categoria Melhor Artista , tendo arrematado os prêmios também nos anos de 2015, 2016 e 2021 . Em 2023, o cantor superou a concorrência de Avril Lavigne, Lauren Spencer-Smith, Michael Bublé e Shawn Mendes .

O Juno é organizado pela Academia Canadense de Artes e Ciências Fonográficas , e a cerimônia de premiação aconteceu ao vivo em Edmonton , estado de Alberta .

Recentemente, o popstar nascido em Toronto , cujo nome real é Abel Tesfaye , disponibilizou a faixa, Nothing Is Lost (You Give Me Strength) , da trilha sonora de Avatar: The Way of Water .