Foto: Kate Izor Roger Waters está lutando contra cancelamentos de shows na Alemanha





O músico Roger Waters , ex-líder do Pink Floyd , disse que entrará com uma ação legal contra as autoridades das cidades alemãs de Frankfurt e Munique sobre a ameaça de cancelamento de shows depois que elefoi acusado de anti-semitismo, que ele negou com veemência.

Em fevereiro deste ano, a cidade de Frankfurt e o Conselho da Cidade de Munique anunciaram a intenção de cancelar shows agendados de Roger Waters, argumentando que ele era "um dos antissemitas mais conhecidos" .





Waters há muito se opõe à atividade de Israel na Palestina , descrevendo-a como um "estado de apartheid" , culpado de "limpeza étnica" , apoiando um boicote cultural no país.

Mesmo assim, o cantor e compositor britânico negou com veemência qualquer antissemitismo, alegando que seu problema é com o governo isreaelense e não com o judaísmo, acusando Israel de "abusar do termo antissemitismo para intimidar pessoas como eu ao silêncio".

Agora, Waters está trabalhando com o escritório de advocacia Höcker com o intuito de lutar contra o cancelamento de shows na Alemanha.

Ralf Höcker, sócio da empresa de consultoria advocatícia, explicou que ele e Waters entrariam com liminares provisórias se os locais ou promotores recebessem instruções para cancelar os shows: "Estamos muito otimistas de que teremos sucesso. Essas ações são inconstitucionais, sem justificativa e baseadas na falsa

acusação de que Roger Waters é anti-semita, o que ele não é” , diz uma declaração conjunta da administração de Waters e Höcke r. "Senhor Waters acredita que, se essa tentativa flagrante de silenciá-lo não for contestada, poderá ter consequências sérias e de longo alcance para artistas e ativistas de todo o mundo”.

E concluiu: “A cidade de Munique está desperdiçando dinheiro do contribuinte em algo que não pode ser bem-sucedido. A situação legal é muito clara e eles ainda estão avançando com isso, e isso é inaceitável.”

Os ingressos para todas as datas da turnê alemã de Roger Waters ainda estão disponíveis.