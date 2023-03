Foto: Divulgacao Os Rolling Stones são processados por plágio nos EUA





Os Rolling Stones estão sendo processados por um compositor que entrou na justiça alegando que a música Living in a Ghost Town , lançada em 2020 pela lendária banda britânica, foi baseada em duas de suas próprias composições.

A faixa tem sua composição registrada por Mick Jagger e Keith Richards , que são os alvos do processo, e gravada durante uma sessão de gravação dos Stones em 2019. A música tem forte influência do reggae e sua letra traz referências à pandemia do coronavírus .





Em uma recente reportagem da Billboard , o compositor reclamante Sergio Garcia , que se apresenta sob o nome artístico de Angelslang , mencionou que a referida música foi baseada em suas composições, intituladas So Sorry e Seed of God , que ele escreveu nos anos de 2006 e 2007, respectivamente. Os autos foram registrados em um tribunal de Nova Orleans (EUA) na última sexta-feira (10).

A publicação também acrescentou que os detalhes do processo informava que Mick Jagger e Keith Richards haviam se "apropriado indevidamente de muitos dos elementos reconhecíveis e protegidos" das canções de Sergio Garcia , acrescentando que esses elementos incluíam "melodias vocais, progressões de acordes, padrões de batidas de bateria, partes de gaita, partes elétricas da linha de baixo, os tempos e outras assinaturas de teclas" de So Sorry e a "progressão harmônica e de acordes e melodia" de Seed Of God .

Sergio Garcia chegou a afirmar que teria dado uma cópia em formato CD para "um familiar imediato" de Jagger e, através disso, os Rolling Stones tiveram acesso imediato às obras do compositor.

“O familiar imediato … confirmou o recebimento … ao autor por e-mail e expressou que as obras musicais do autor e seu estilo eram um som que os Rolling Stones estariam interessados em usar” , diz o processo. “Os réus nunca pagaram ao autor, nem garantiram a autorização para o uso de ‘So Sorry’ e ‘Seed of God’”.

Os representantes legais dos Rolling Stones , bem como os de Jagger e Richards , não comentaram o processo até o momento.