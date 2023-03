Foto: Reprodução / Instagram / @lewiscapaldi Lewis Capaldi ganhará documentário na Netflix em abril





O cantor britânico Lewis Capaldi ganhará um novo documentário na Netflix intitulado Lewis Capaldi: How I'm Feeling Now que será disponibilizado na plataforma de streaming no dia 5 de abril . A produção audiovisual foi realizada em parceria da plataforma com as empresas BMG, Independent Entertainment e Quickfire Films .

How I'm Feeling Now chegará antes de Broken By Desire To Be Heavenly Sent , o segundo álbum de estúdio de Capaldi, que chegará às plataformas digitais no dia 19 de maio pela Universal Music , via EMI Records .





Drigido por Joel Pearlman , vencedor do BAFTA , o documentário mostra Capaldi em um momento crucial de sua carreira, apresentando a história de um jovem artista, voltado às suas origens após conquistar o estrelato mundial e buscando se reconectar com a sua antiga vida, ao lado de sua família e amigos que deixou para trás.

O filme vai capturar os momentos de sucesso do cantor, em suas cinco turnês internacionais com ingressos esgotados e sucessos nas paradas de rádio e meios digitais em todo o mundo. Naquele momento Capaldi busca seu equilíbrio, desvendando seus medos e esperanças através de suas próprias palavras.

“Estou muito apavorado que as pessoas vejam este documentário, para ser honesto, mas também estou muito orgulhoso dele. Espero que gostem x” , escreveu Lewis Capaldi nas redes sociais.