Foto: Divulgacao Novo talento do sertanejo, Karol Kailler lança a romântica faixa 'Má Intenção'

Karol Kailler , que surge como um dos novos talentos do sertanejo, lançou em todas as plataformas digitais, a romântica canção Má Intenção , composição assinada por ela em parceria com os amigos Chay Moraes, Anderson Marreta e Gabriel Pascoal .

Má Intenção também ganhou seu clipe oficial no YouTube , que conta com muita dança e com uma produção visual repleta de cores.





A música fala de uma mulher que, com uma percepção apurada, entende as intenções de um homem apaixonado que não consegue se expressar diretamente. Uma mulher confiante e que tem atitude, não espera. Experimentando um som moderno, com pitadas de piseiro, e uma vontade de fazer todo mundo dançar.

Apesar da pouca idade, Karol Kailler já tem na bagagem lançamentos expressivos, participações em grandes eventos e encontros com grandes nomes da cena sertaneja .

A produção artística ficou a cargo de Gabriel Pascoal , jovem talento da cena musical, com direção de vídeo por Guilherme Brehm e quem assina a gestão de carreira da artista é a 88Kmusic .

Confira: